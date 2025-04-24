Шойгу раскрыл, как США отреагировали на позицию России по прекращению огня Шойгу: США отнеслись с пониманием к позиции РФ по прекращению огня на Украине

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Сергей Шойгу

Россия донесла до американской стороны свою позицию по условиям прекращения огня на Украине, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, администрация Соединенных Штатов восприняла услышанное с пониманием.

Хочу вновь повторить: мы к прекращению огня, к перемирию, к мирным переговорам готовы, но только в том случае, если будут полностью учтены наши интересы и реалии «на земле». Наша позиция была доведена до администрации США и воспринята с пониманием, — сказал Шойгу.

Он добавил, что перспективы прекращения огня на Украине «есть всегда». Шойгу напомнил о словах президента России Владимира Путина на эту тему. Так, глава государства говорил, что Москва пойдет на прекращение огня только в том случае, если оно не будет попыткой организовать очередную передышку и перегруппировку сил противника.

Что касается возможного ввода миротворцев на исторические территории России, Шойгу предупредил, что такой шаг может привести к третьей мировой войне. По его словам, это понимают здравомыслящие политики в Европе, которые не желают столкновения НАТО и РФ. Вместе с этим на Западе наблюдается формирование так называемой коалиции желающих, в которую входят страны, желающие ввести войска на территорию Украины.