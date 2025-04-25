Шойгу раскрыл, что больше всего злит Запад в Путине Шойгу: Запад не устраивает крайне высокий уровень доверия граждан России Путину

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Сергей Шойгу

Западу совсем не нравится тот высокий уровень доверия россиян, который есть у президента России Владимира Путина, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС. По его словам, западные государства также беспокоит консолидация российского общества, которая наблюдается после начала спецоперации.

Уровень доверия президенту Российской Федерации составляет около 80%. На Западе мы вряд ли найдем политиков, обладающих столь высокой поддержкой со стороны населения. Такая ситуация в России, конечно, не устраивает наших оппонентов, стремящихся внести раскол в российское общество, — сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза отметил, что противники Москвы используют самые разные средства для создания социального раскола в РФ, включая привлечение спецслужб, НПО и уехавших россиян. Упор при этом делается на разжигание межнациональных и межконфессиональных противоречий, но также внимание уделяется социально-экономическим трудностям и ошибкам региональных властей, добавил он.

Ранее Шойгу заявил, что Россия донесла до американской стороны свою позицию по условиям прекращения огня на Украине. По его словам, администрация Соединенных Штатов восприняла услышанное с пониманием. Он добавил, что перспективы прекращения огня на Украине «есть всегда», напомнив о словах Владимира Путина на эту тему.