Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Под руководством президента России Владимира Путина проводится тренировка Ракетных войск стратегического назначения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Кремле сообщили, что была проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Все снаряды достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Товарищ верховный главнокомандующий! В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка <...>, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника, — сказал глава военного ведомства.

В Сети опубликованы кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» на тренировке российских стратегических сил. Кроме того, ВС РФ показали старт баллистической ракеты «Синева» с подлодки из Баренцева моря.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 26 октября Путин проведет встречу с членами Совета безопасности РФ. Он добавил, что в этот же день Путин также выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.