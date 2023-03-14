Шойгу проверил выполнение ГОЗ корпорацией «Тактическое ракетное вооружение»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале. В ходе инспекции он назвал жесткой, но выполнимой задачей планы по увеличению количества выпускаемого высокоточного оружия.

Шойгу представили запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения. Кроме того, глава Минобороны заслушал доклад о вариантах модернизации высокоточного оружия, применяемого российскими войсками.

В конце инспекции Шойгу провел рабочее совещание с руководством КТРВ и профильных органов военного управления. Министр обороны поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, даже с учетом увеличения выпуска оружия в 2023 году.

Глава Минобороны отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения КТРВ перешла уже на серийное производство. Он подчеркнул, что показанные сегодня перспективные разработки заслуживают большого внимания, поскольку отсутствуют «не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия, срывающие гособоронзаказ, в случае введения военного положения будут переведены на внешнее управление. В документе также сказано, что государственные руководители будут самостоятельно управлять производством до истечения военного положения в стране.