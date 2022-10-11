Шойгу проверил подготовку мобилизованных в Западном военном округе

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки призванных в армию несколько дней назад в ходе частичной мобилизации, сообщает РИА Новости. Он поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными под руководством офицеров, непосредственно принимавших участие в спецоперации.

Особое внимание он уделил практической подготовке вновь прибывших к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах спецоперации, — сказано в сообщении.

Также министр поставил задачу интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными в темное время суток.

Ранее военные эксперты заявили, что подпавшие под мобилизацию россияне будут направлены как на пополнение фронтовых частей, так и в тыловые подразделения, потому что без них ситуация в зоне СВО вряд ли изменится. По оценкам экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, для перелома ситуации потребуется призвать от 500 тысяч до 1 млн человек, а сами мобилизованные будут направлены на пополнение фронтовых частей, где наблюдается острейшая нехватка личного состава.

Также, по его мнению, из мобилизованных могут создать новые части, с помощью которых надо будет переламывать ситуацию в зоне СВО. При этом Стрелков подчеркнул, что мобилизованные должны стать решающей силой в исходе конфликта.