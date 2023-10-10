Шойгу проверил, как выполняется госзаказ на предприятии в Ульяновске Шойгу проинспектировал выполнение госзаказа на предприятии «Алмаз-Антея»

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал предприятие Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске, сообщает в своем Telegram-канале российское военное ведомство. Он посетил цеха по производству современных ЗРК средней дальности «Бук-М3» и пообщался с генеральным директором АО «Ульяновский механический завод» Сергеем Чуриным. Министр отметил, что продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.

Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на предприятии Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в городе Ульяновске, — говорится в сообщении.

Руководитель предприятия отметил, что коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года. Чурин отметил, что в рамках условий гособоронзаказа текущего года предприятию подлежит отгрузить два дивизиона — первый был отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке.

В конце августа Шойгу поручил «Алмаз-Антею» наладить бесперебойное производство радиолокационных систем. Распоряжение было озвучено во время визита главы Минобороны РФ в Тульскую область. Там министр проинспектировал работу одного из предприятий концерна, а также провел совещание с руководством завода.