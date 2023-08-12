Шойгу проверил арктические гарнизоны ВС России

Фото: МО РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел проверку российской группировки войск в Арктической зоне, сообщается в Telegram-канале ведомства. Министр проинспектировал отдаленные гарнизоны Северного флота и оценил их готовность к обороне особо важных объектов.

Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов, — говорится в сообщении.

Министр также проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля.

Ранее сообщалось, что Шойгу посетил передовой пункт управления группировки «Центр», расположенный в зоне проведения СВО. Он заслушал доклад командующего подразделением Андрея Мордвичева об обстановке, характере действий противника и о выполнении российскими силами поставленных боевых задач. Глава Миноброны выразил благодарность командованию и личному составу «Центра» за успешное наступление на Краснолиманском направлении и овладение войсками более выгодными позициями.