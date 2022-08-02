Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Азербайджана Шойгу обсудил с азербайджанским коллегой вопросы региональной безопасности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщает Lenta.ru. В военном ведомстве уточнили, что стороны обсудили вопросы региональной безопасности и другие темы. До этого Шойгу созванивался с Гасановым 25 марта.

Шойгу провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Гасановым. <...> В рамках беседы обсуждались вопросы региональной безопасности и другие представляющие взаимный интерес темы, — сказано в сообщении.

В марте Шойгу в ходе телефонных переговоров с Гасановым обсудил вопрос обострения ситуации в Карабахе. Стороны также обменялись мнениями о ходе миротворческой операции в регионе и гуманитарной обстановке.

2 августа президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждался вопрос реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху. Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее екретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван не исключает достижения мирного соглашения с Баку без окончательного решения статуса Карабаха. Однако, по его словам, об этом пока слишком рано говорить.