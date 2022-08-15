Шойгу провел переговоры с генсеком ООН Гутерришем МО РФ: Шойгу обсудил с генсеком ООН Гутеррешем вопрос безопасного функционирования Запорожской АЭС

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Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС, расположенной в черте города Энергодар, говорится в Telegram-канале военного ведомства. Они также обменялись мнениями насчет деятельности «миссии по установлению фактов» касательно инцидента с СИЗО в Еленовке.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС, — говорится в сообщении.

Шойгу и Гутерриш в том числе обсудили инициативы международной организации по порядку упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды. Из-за нападений на объект Россия созвала заседание Совбеза ООН, на котором генсек международной организации Антониу Гутерриш потребовал от участников конфликта ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над ЗАЭС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С аналогичным призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.