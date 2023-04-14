Шойгу проведет переговоры с министром обороны Китая

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проведет переговоры со своим китайским коллегой Ли Шанфу, который посетит РФ 16–19 апреля, сообщается в Telegram-канале ведомства. Это будет первый зарубежный визит главы Минобороны КНР с момента вступления в должность.

Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, — говорится в сообщении.

В Минобороны Китая информацию о предстоящем визите Ли Шанфу подтвердили, передает ТАСС. Там отметили, что министр посетит Россию по приглашению Шойгу. Помимо общения с российским коллегой и командованием ВС РФ Ли Шанфу также планирует посетить одно из учебных заведений по подготовке российских военнослужащих. В китайском ведомстве добавили, что Пекин и Москва стремятся к все более содержательному стратегическому партнерству, поддерживая диалог и проводя совместные учения.

В марте Россию с визитом посетил председатель КНР Си Цзиньпин. По его итогам было заявлено, что Москва и Пекин «готовы оказывать решительную поддержку в вопросах защиты интересов, в том числе признавать территориальную целостность друг друга». Главы двух государств также условились продолжить взаимодействие по линии оборонных ведомств.