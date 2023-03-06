Шойгу проинспектировал стройки в Мариуполе

Фото: t.me/mod_russia

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе поездки в зону СВО проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Министр оценил готовность уже сданных объектов и посетил стройплощадки.

В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений, — говорится в сообщении.

В том числе Шойгу осмотрел медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и микрорайон из 12 пятиэтажных домов.

Кроме того, министр обороны заслушал доклад о строящемся современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, микрорайоне из шести девятиэтажных домов, а также школы и детских садов.

Накануне Шойгу встретился с командующими российских военных группировок в зоне СВО и выслушал доклады о текущей обстановке, а также обсудил вопрос размещения и снабжения военнослужащих ВС РФ.