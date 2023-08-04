Шойгу проинспектировал пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл с инспекцией на передовой пункт управления группировки «Центр», расположенный в зоне проведения СВО, сообщает военное ведомство в своем Telegram-канале. Он заслушал доклад командующего подразделением Андрея Мордвичева об обстановке, характере действий противника и о выполнении российскими силами поставленных боевых задач.

Шойгу выразил благодарность командованию и личному составу «Центра» за успешное наступление на Красно-Лиманском направлении и овладение войсками более выгодными позициями. Кроме того, глава МО РФ обратил особое внимание на необходимость нанесения эффективного упреждающего огневого поражения ВСУ при выбивании его с удерживаемых позиций, чтобы обеспечить сохранность жизней и здоровья российских бойцов.

Министру показали захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90. Ее подбили из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. В ходе осмотра трофея Мордвичев обратил внимание Шойгу на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запчастей, инструментов и принадлежностей. По его словам, это делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими военными боевых задач.