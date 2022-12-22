Шойгу проинспектировал российские подразделения в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал условия размещения личного состава и военной техники в зоне проведения СВО, сообщила пресс-служба ведомства. Министр также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач специальной военной операции.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей, — говорится в сообщении.

Ранее Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации до полного выполнения поставленных задач. Также, по его словам, главными задачами в предстоящем году для российских военных будет обеспечение мира и стабильности в Карабахе и Сирии, подготовка и проведение маневров войск «Запад-2023» и увеличение численности контрактников до 521 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых проходят подготовку на полигонах.