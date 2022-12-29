Шойгу призвал координационную группу по СВО работать на результат

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Деятельность парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине чрезвычайно важна, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время первого заседания организации. По его мнению, работа должна быть плановой и результативной, ей нужно заниматься каждый день, передает ТАСС.

Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Это та работа, которая требует ежедневного, постоянного внимания. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна, и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы, — сказал Шойгу во время выступления.

Глава ведомства отметил, что идея о создании такого формата возникла почти одновременно с началом мобилизации в России. Он подчеркнул, что СВО и мобилизация касаются всех и каждого, а потому необходимо подключение к работе группы во всех субъектах РФ.

Ранее Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации до полного выполнения поставленных задач. Также, по его словам, главными задачами в предстоящем году для российских военных будет обеспечение мира и стабильности в Карабахе и Сирии, подготовка и проведение маневров войск «Запад-2023» и увеличение численности контрактников до 521 тысячи человек.