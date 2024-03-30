Шойгу призвал наказать виновных за срыв сроков строительства объектов ОПК

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал привлечь к ответственности организации, по вине которых возникли задержки в строительстве новых объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ в Алтайском крае. В ходе совещания с участием руководства Минобороны и Минпромторга по итогам визита на предприятие ОПК в Алтайском крае глава ведомства призвал в кратчайший срок урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны РФ потребовал <...> привлечь к ответственности те организации, по вине которых сорваны сроки строительства новых объектов, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии ОПК в Алтайском крае увеличили в 3,5 раза. За последние два года численность сотрудников удвоилась более чем на 1,6 тысячи человек, при этом уровень зарплат работников завода вырос на 30% и превышает средний уровень заработной платы по региону.

Руководитель предприятия доложил Шойгу, что на заводе начато масштабное строительство нового комплекса объектов производства и хранения продукции. В свою очередь министр поставил задачу ускорить этот процесс.

Ранее директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что новый пакет санкций Запада вряд ли окажет сколько-нибудь существенное влияние на российский оборонно-промышленный комплекс. Для многих предприятий это не первые запретительные меры и последствия явно будут незначительными, считает эксперт.