Шойгу приказал обеспечить безопасность на форуме «Армия-2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил взять на особый контроль вопрос обеспечения безопасности на международном форуме «Армия-2023». Мероприятия пройдут с 14 по 20 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Для успешной работы форума потребуются скоординированные действия органов военного управления и всех заинтересованных структур. На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия, — сказал Шойгу.

По словам министра, всего на форум «Армия-2023» должны приехать делегации из более чем 40 стран мира. О каких государствах конкретно идет речь, он не уточнил.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что вблизи аэродрома Кубинка был найден модернизированный дрон-разведчик, к летательному аппарату были прикреплены дополнительные аккумуляторы повышенной емкости и мощная камера. Авторы канала опубликовали фото и видеокадры беспилотника с места обнаружения. Квадрокоптер небольшой — он представляет собой аппарат 40 на 40 сантиметров, с четырьмя винтами и дополнительным оборудованием. Отмечается, что взрывчаткой дрон оснащен не был. Местный житель передал найденный беспилотник в полицию.