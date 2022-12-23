Шойгу приехал в Ижевск с проверкой оборонных предприятий Шойгу приехал в Ижевск с проверкой выполнения гособоронзаказа

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Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Шойгу проинспектирует в том числе производственные мощности предприятия концерна «Калашников», которое выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение.

Глава российского военного ведомства проверит выполнение государственного оборонного заказа, — сказала Марковская.

В Минпромторге ранее назначили предприятие — координатора поставок боевой экипировки в российскую армию, которым стал концерн «Калашников». Эта мера потребовалась в том числе для обеспечения необходимым оборудованием 300 тысяч мобилизованных граждан.

Такое решение принято с целью полного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях «беспрецедентных вызовов», с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс страны. Вся система снабжения работает в максимально стрессовых условиях.