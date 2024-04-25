Шойгу прибыл в Астану на встречу министров обороны стран ШОС

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства. 26 апреля в Астане запланировано совещание министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе совещания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС, — уточнили в Минобороны.

Кроме того, ожидается, что российский министр проведет ряд двусторонних встреч. Также известно, что в совещании будут участвовать генсек ШОС Чжан Мин и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в качестве представителя страны-наблюдателя.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о запланированном на май визите в Китай. Он добавил, что возьмет с собой произведение российского философа Николая Чернышевского «Что делать?» и вручит его главе КНР Си Цзиньпину. Последний раз глава государства был в Китае с визитом в октябре 2023 года.

Политолог Алексей Макаркин предположил, что главы государств могут обсудить предложения Китая по урегулированию украинского конфликта. Эксперт обратил внимание, что Москва отвергает инициативы Запада, но к идеям Пекина относится более внимательно.