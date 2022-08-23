Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где 24 августа пройдет совещание военных делегаций стран ШОС, указано на сайте оборонного ведомства. В заседании примут участие страны — члены организации и Белоруссия в качестве наблюдателя.

В совещании, которое состоится 24 августа, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС, — указано на сайте.

В июле в Ташкенте прошло заседание Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС. Главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к саммиту, запланированному на 15–16 сентября в Самарканде. Ожидается, что на встрече организация расширит свой состав с восьми до девяти государств, приняв Исламскую Республику Иран. Кроме того, будет обсуждаться вопрос о статусе Белоруссии. Процедура по вступлению последней также может начаться осенью.

7 августа стало известно, что Владимир Путин пригласил на саммит ШОС президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер отметил, что Анкара хочет или присоединиться к «Шанхайской пятёрке», или стать наблюдателем в организации и партнёром.