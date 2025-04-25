Шойгу предупредил об угрозе терактов с помощью биопатогенов Шойгу заявил, что Киев может совершить теракты с помощью биопатогенов

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Сергей Шойгу

Украина может совершить теракты, используя биопатогены, вероятность совершения таких преступлений высока, заявил ТАСС секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. В качестве исполнителей терактов украинские спецслужбы пытаются привлечь несовершеннолетних, молодых людей, пенсионеров и социально незащищенные, маргинальные слои населения, добавил Шойгу.

Высока вероятность совершения террористических актов, диверсий с применением биопатогенов, — сообщил секретарь СБ.

Шойгу добавил, что осуществляется поиск сторонников проукраинских националистических и неонацистских группировок. Секретарь Совбеза подчеркнул, что основные угрозы террористического характера в последние годы появились из-за активизации диверсионно-террористической деятельности спецслужб Украины, вооруженных формирований, частых обстрелов регионов РФ.

По словам Шойгу, самая напряженная обстановка сложилась в приграничье. Установлены факты применения ВСУ запрещенных международными конвенциями боевых отравляющих веществ, пояснил он.

Ранее Шойгу сообщил, что российские спецслужбы задержали 45 человек за причастность к теракту в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла в марте 2024 года.