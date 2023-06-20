Шойгу предупредил о планах Киева нанести удары по российской территории Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости. По его словам, применение этих ракет вне зоны cпецоперации будет означать полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по цeнтрам принятия решений на Украине.

По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow, — сказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что если атаки на территорию РФ продолжатся, придется подумать о создании на Украине «санитарной зоны». Проблема ударов по приграничным территориям есть, но будет решена, заверил он.

Он объяснил, что Украина, атакуя Россию, старается отвлечь силы ВС РФ от самых важных направлений.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Утром 30 мая украинские дроны прилетели в разные районы Москвы и Подмосковья — несколько БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. Также через границу с Украиной проникали диверсанты, которые атаковали Белгородскую область.