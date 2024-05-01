Шойгу представили новые средства борьбы с украинскими дронами

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации, сообщает Минобороны. По завершении совещания ему представили новые средства борьбы с беспилотниками на линии боевого соприкосновения.

Министру обороны представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.

Ранее Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС заявил, что опыт СВО оптимизирует боевую работу российских войск. На его основе развивается ОПК страны и совершенствуется система подготовки военных кадров, уточнил он.

Ранее Ростех сообщил о завершении разработки 57-мм зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО». Российские разработчики делают все возможное, чтобы этот комплекс как можно скорее оказался в войсках и в зоне проведения специальной военной операции.