Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова за бой с превосходящими силами противника у населенного пункта Новомайорское в ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. Военнослужащий уничтожил часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя Российской Федерации (посмертно), — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что противник предпринял попытку наступления, нанеся массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами. Оценив обстановку, рядовой Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Он получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным.

В министерстве добавили, что Егоров представлен к награде за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне проведения спецоперации в июле. Журналист был убит недалеко от населенного пункта Пятихатки в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Журавлев находился в гражданском автомобиле, который попал под обстрел ВСУ.