Шойгу призвал увеличить численность Вооруженных сил России Шойгу призвал увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необходимо довести численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек, включая 695 тысяч контрактников, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности страны.

Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек, — подчеркнул Шойгу.

Ранее министр уточнил, что всего в период мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян. Кроме этого, более 20 тысяч человек записались добровольцами на фронт. За все время проведения военной операции на Украине боевой опыт получили около 250 тысяч граждан. По словам Шойгу, мобилизацию можно считать успешной, поскольку общество было готово к таким решениям.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что на данный момент во второй волне мобилизации нет необходимости. По его словам, любая мобилизация наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу государства. Он отметил, что «все закончено» еще во время проведения частичной мобилизации, когда призвали 300 тысяч человек.