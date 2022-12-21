Шойгу предложил создать Московский и Ленинградский военные округа

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Сергей Шойгу

В структуре Вооруженных сил России должны появиться два стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании Коллегии ведомства. По его словам, это станет ответом на возможное расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции.

Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется <...> создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил — Московский и Ленинградский военные округа, — сказал Шойгу.

Кроме того, министр обороны поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках военно-морского флота, а также две десантно-штурмовые дивизии в воздушно-десантных войсках.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае, Турция заблокировала процесс присоединения к Альянсу. Анкара заявила, что одобрит присутствие этих стран в НАТО, если они признают террористическими курдские организации, а также выдадут лиц, обвиняемых турецкими властями в терроризме и причастных к попытке переворота в 2016 году.