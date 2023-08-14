Шойгу предложил роботу Алеше прогуляться на форуме «Армия-2023»

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспонатов выставки на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Робот Алеша, представленный на форуме «Армия-2023», приветствовал министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает RT. Глава ведомства, в свою очередь, в шутку предложил машине вместе прогуляться по площадке.

Встречая Шойгу, робот напомнил, что министр уже знаком со «старшим братом» Алеши, который разработан два года назад и был представлен на предыдущих форумах.

Пойдем, прогуляемся, — ответил роботу Шойгу.

Алеша на предложение не отреагировал. Когда министр со своей делегацией направился дальше, интеллектуальный помощник продолжил свою презентацию.

Ранее сообщалось, что форум «Армия-2023», который проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, посетил министр обороны. Он осмотрел новое вооружение для истребителей Су-57, а также выступил на церемонии открытия мероприятия. В своей речи министр оценил западную военную технику, которая сейчас поставляется Украине. По его словам, разрекламированное вооружение оказалось далеко не безупречным. Убедиться в этом Шойгу предложил, посетив выставку трофеев. Такая же техника представлена на передвижной выставке военных трофеев, открывшейся в Санкт-Петербурге на борту десантного корабля «Иван Грен».