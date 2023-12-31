Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом Шойгу: армия России в 2023 году показала свою непобедимость

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Сергей Шойгу

Российская армия в очередной раз показала свою непобедимость и способность громить врага в любых условиях в уходящем году, вопреки всем надеждам Запада, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе поздравления российских военнослужащих с Новым годом. В обращении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ, он поблагодарил российских солдат за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах и выполнение задач вдали от отечества.

Уходящий год войдет в историю нашего отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада, — сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу добавил, что боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, всегда будут жить в сердцах россиян. Также министр выразил благодарность волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, а также неравнодушным гражданам России.

С предновогодним обращением также выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В нем он напомнил, что в руках граждан России стабильное и уверенное развитие страны, а также благополучие будущих поколений. По его словам, народ РФ бережно хранит и продолжает традиции Родины.