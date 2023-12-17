Шойгу поздравил военнослужащих с Днем РВСН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается в России 17 декабря. По словам главы ведомства, которые приводит пресс-служба Минобороны, этот род войск остается надежной защитой государства от внешних угроз, является гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности.

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ученые, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! <...> Поздравляю всех с праздником и благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отечества! — говорится в соответствующем приказе министра.

По словам Шойгу, в настоящее время на вооружении РВСН находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, они обладают высокой боевой готовностью и управляемостью. Также министр отметил отличную профессиональную подготовку и ответственность личного состава этого рода войск. По его словам, эти факторы позволяют «успешно осваивать современное вооружение, непрерывно нести боевое дежурство, быть в готовности к немедленному выполнению поставленных задач».

Ранее в Минобороны РФ сообщили о вступлении в боевую готовность в РВСН первого полка с ракетами «Сармат», командным пунктом и несколькими шахтными пусковыми установками. Полк начал боевое дежурство в составе Ужурского ракетного соединения.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения оснащена новейшими комплексами «Ярс».