Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, сообщает пресс-служба ведомства. Глава Минобороны выразил уверенность в том, что артиллеристы будут и дальше укреплять безопасность государства.

Глава оборонного ведомства пожелал артиллеристам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов на благо России, выразив уверенность, что они и в дальнейшем будут приумножать славные традиции предшественников, совершенствовать профессиональное мастерство, способствовать укреплению обороноспособности и безопасности государства, — отметила пресс-служба.

Ранее Шойгу вручил медали Героя России командирам двух бригад морской пехоты — полковникам Михаилу Гудкову и Олегу Власову. Министр отметил, что награды вручены военным за мужество, героизм и умелое командование в ходе отражения наступления ВСУ.

До этого Шойгу за отражение атаки ВСУ у Урожайного представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой, который вместе с подчиненными обратил в бегство превосходящие силы противника. Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ и дальше будут выполнять поставленные задачи «методично и уверенно», при этом обеспечивая безопасность мирных жителей.