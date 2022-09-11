Шойгу поздравил с Днем танкиста ветеранов и военнослужащих

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий, производящих оружие, с Днем танкиста. Поздравление опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Глава Минобороны отметил, что танковые войска действуют «четко и грамотно» в спецоперации на Украине.

Сегодня, принимая участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, личный состав войск действует четко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи, — подчеркнул Шойгу.

В поздравлении говорится, что многолетняя история бронетанковых войск является «летописью мужества», преданности воинскому долгу и Родине. Российских танкистов всегда отличали высокое мастерство, самоотверженность и взаимовыручка.

Министр обороны поблагодарил танкистов и работников ОПК за ратный труд и верную службу, пожелал им здоровья, счастья и благополучия.

Ранее президент России Владимир Путин провел закрытое совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Также присутствовал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.