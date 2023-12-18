Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца СВО Шойгу поручил выполнить просьбу бойца СВО Рудакова позаботиться о его семье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал поручение выполнить последнее желание погибшего военнослужащего Романа Рудакова, которое тот оставил на стене дома перед штурмом Марьинки, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства. Надпись гласила: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», — заявил представитель Минобороны.

Прощальное послание Рудакова нашли на стене одного из домов во время боев в Марьинке ДНР, где отряд бойца попал в засаду и был окружен. Солдат попросил сослуживцев позаботиться о его родных — матери, сестре и брате. Командир полка, где служил Роман, решил сделать из кирпича, на котором было оставлено послание, памятный знак. Он будет храниться в штабе со знаменем части.

Позже стало известно, что в адрес родственников рядового стали поступать угрозы как в письменной, так и в устной форме. Подобные звонки семья солдата получает в том числе и с украинских номеров.