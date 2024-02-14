Шойгу поручил усовершенствовать «Искандеры» и «Кинжалы» Шойгу поручил доработать «Искандеры» и «Кинжалы» с учетом их применения на СВО

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области, сообщает пресс-служба военного ведомства. Он поставил задачу перед руководством организации оперативно вносить доработки в выпускаемую технику с учетом опыта ее применения на СВО.

Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал», и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, — сказал он.

Кроме того, в рамках визита Шойгу представили образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными ракетами «Хризантема-М», боевую машину ПЗРК «Гибка-С», установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба», а также комплекс активной защиты «Арена-М». Последний уже представлен на квалификационных испытаниях.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что новые образцы российского оружия и военной техники, включая беспилотники, получат разрешение на экспорт в 2024 году. По его словам, рынок показывает высокий спрос на продукцию российского военно-промышленного комплекса, которая прошла модернизацию после боевого применения.