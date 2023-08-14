Шойгу поручил наладить производство новой ракеты Шойгу поручил в кратчайшие сроки наладить производство ракеты «воздух-воздух»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности (РВВ-МД) распорядился министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС. Новая ракета была представлена на форуме «Армия-2023» предприятием НПО «Курганприбор».

Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия, — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что форум «Армия-2023», который проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, посетил Шойгу. Он осмотрел новое вооружение для истребителей Су-57, а также выступил на церемонии открытия мероприятия. В частности, министр оценил западную военную технику, которая сейчас поставляется Украине. По его словам, разрекламированное вооружение оказалось далеко не безупречным. Убедиться в этом Шойгу предложил на выставке трофеев.

Представители Института прикладной физики презентовали в рамках форума «Армия-2023» свою новейшую разработку — неуправляемую авиационную кассетную ракету С-8КЛ. Боеприпас с боевой частью из 24 осколочных элементов уже прошел предварительные испытания.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, ускоряющий процедуру госзакупок для Министерства обороны РФ. Такие меры позволят исключить волокиту при закупке необходимой для проведения военной операции продукции, в особенности при малых закупках.