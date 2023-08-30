Шойгу поручил «Алмаз-Антею» наладить бесперебойное производство РЛС

Фото: МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил концерну «Алмаз-Антею» наладить бесперебойное производство радиолокационных систем, сообщили в пресс-службе ведомства. Распоряжение было озвучено во время визита Шойгу в Тульскую область. Там министр проинспектировал работу одного из предприятий концерна, а также провел совещание с руководством завода.

По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции, — сказано в пресс-релизе.

Гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, в свою очередь, доложил министру о расширении производства современных средств контрбатарейной борьбы, которые активно поставляются в Вооруженные силы России. Как уточнили на предприятии, наращивание темпов изготовления продукции удалось обеспечить за счет реконструкции.

Ранее Шойгу также посетил архипелаг Новая Земля, где расположены гарнизоны Северного флота и крупный ядерный полигон. Одной из целей визита стала проверка готовности войск к действиям по охране и обороне особо важных объектов. Кроме того, министр прибыл в поселок городского типа Белушья Губа, где проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры.