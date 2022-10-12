Шойгу попросили разъяснить, утвержден ли порядок отсрочек от мобилизации Депутат ГД Останина попросила Шойгу разъяснить, утвержден ли порядок отсрочек

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина попросила министра обороны Сергея Шойгу дать поручение официально сообщить военкоматам и гражданам и наличии утвержденного в начале октября порядка предоставления отсрочен. Теграмма соответствующего содержания размещена в Telegram-канале депутата.

В сообщении депутат отмечает, что в думский комитет поступило более сотни обращения от граждан об отказе комиссариатов руководствоваться нормаими, которые были предусмотрены «Порядком предоставления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации от 4 октября 2022 года, утвержденным начальником Генерального штаба». По словам Останиной, военкоматы отрицают наличие такого Порядка, продолжая мобилизацию граждан, имеющих право на отсрочку, включая родителей трех и более детей и родителей детей-инвалидов.

Прошу Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, во избежание неоправданного повышения социального недовольства, дать поручение официально разъяснить в публичном пространстве военным комиссариатам и гражданам наличие указанного Порядка, регламентирующего получение гражданами отсрочек, — говорится в сообщении Останиной.

Ранее Генштаб Вооруженных сил России опубликовал список по отсрочке от частичной мобилизации, который подготовил для военкоматов страны. Отсрочке подлежат граждане, работающие в организациях, входящих в оборонно-промышленный комплекс, аккредитованных компаниях в области информационных технологий, а также на тех предприятиях, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сооружений связи.

Также стало известно, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) готовит пакет предложений правительству РФ, который содержит введение военно-врачебных комиссий для оценки годности резервистов и «четкие критерии по брони» от мобилизации. Кроме того, правозащитники обращают внимание на проблемы с выплатами мобилизованным. По их словам, выплаты введены чуть более чем в 20 регионах, тогда как в остальных регионах «ничего подобного нет», и это неравенство предлагается устранить.