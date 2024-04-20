Шойгу показали новейшие российские дроны и стрелковое оружие МО: Шойгу проверил ход разработки новых БПЛА и стрелкового оружия

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа, сообщает пресс-служба ведомства. Министру представили новые беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие, которые разрабатываются с учетом опыта СВО.

Все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному производству и выпуску новых БПЛА. Кроме того, Шойгу показали линейку различных дронов, полезная нагрузка которых составляет 10 — 200 килограмм. В числе образцов оказался ударный квадрокоптер с универсальными сбросами, который может использовать различные боеприпасы.

Такой дрон можно применять в условиях наведения помех противником, так как он обладает повышенной помехозащищенностью каналов управления передачи данных. Устройство отличается простотой эксплуатации и удобным программным интерфейсом, что облегчает подготовку операторов. Руководство предприятия сообщило о готовности выпускать 30 квадрокоптеров соответствующего типа в месяц.

Ранее ВСУ начали применять беспилотники, сделанные из картона. По словам пограничника с позывным Скай, преимущество таких дронов заключается в том, что их не могут обнаружить системы противовоздушной обороны. Однако средства радиоэлектронной борьбы по-прежнему способны сбить БПЛА с курса.