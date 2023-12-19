Шойгу показал Путину «Сармат»

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал президенту страны Владимиру Путину ракету «Сармат» на выставке в Национальном центре управления обороной. Глава государства ознакомился с современными образцами техники, сообщает телеканал «Звезда».

Вот, «Сармат». Вот это все, — сказал министр обороны.

Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Шойгу заявил, что российская армия обладает передовым вооружением и является самой подготовленной и боеспособной в мире. По его словам, опыт специальной военной операции показал, что вооруженные силы способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника.

Продолжение СВО до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим, является приоритетом для ВС РФ на 2024 год, отметил Шойгу. При этом в целом все задачи, определенные на 2023 год, по его словам, выполнены. В будущем году основные усилия будут направлены на качественную подготовку сформированных подразделений и слаживание частей и соединений. Курс на развитие российской армии будет продолжен, подчеркнул министр.

Путин в ходе заседания коллегии Минобороны указал на возросшую активность НАТО вблизи России. По его словам, к границам страны были переброшены значительные силы из США.