Шойгу подписал директиву по порядку проведения мобилизации

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу подписал директиву по порядку проведения мобилизационных мероприятий. Кроме того, он дал поручения приступить к их исполнению, передает РИА Новости.

Директива подписана, задания всем субъектам определены, указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению, — сказал Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны призвал усилить охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан, подлежащих частичной мобилизации. По словам Шойгу, это необходимо сделать для того, чтобы противостоять провокациям.

Глава российского оборонного ведомства также поручил командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти по обеспечению призыва граждан по мобилизации.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее Mash сообщил, что в военкоматы для дальнейшего участия в спецоперации на Украине преимущественно вызывают десантников, танкистов и артиллеристов. Один из подписчиков Telegram-канала, оказавшийся в числе запасников, рассказал, что повестки также приходят медикам.