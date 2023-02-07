Шойгу перечислил населенные пункты, взятые под контроль ВС России Шойгу: ВС России освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе спецоперации российская армия за последнее время на Донецком и Запорожском направлениях освободила 7 населенных пунктов, передает РИА Новости. По сведениям министра, были заняты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Шойгу добавил, что успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.

В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка, — сказал Шойгу.

Шойгу также подчеркнул, что ВС РФ «перемалывают» все поставляемое Украине вооружение и технику как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях. По словам российского министра, украинская армия за январь потеряла более 6,5 тысячи военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 341 танк.

6 февраля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ракетчиков и артиллерии взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. По его словам, за сутки на данном направлении ликвидировано до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

Помимо этого, согласно сведениям ведомства, на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ ликвидировали более 210 солдат ВСУ. За минувшие сутки средствами ПВО были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, добавил Конашенков.