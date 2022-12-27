Шойгу открыл в Москве памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл в Москве памятник бывшему главе МЧС Евгению Зиничеву, погибшему в прошлом году, передает ТАСС. Зиничеву было присвоено звание Героя России посмертно.

Также глава Минобороны возложил цветы к монументу сотрудников МЧС в столице. Скульптура установлена напротив комплекса зданий Центрального аппарата МЧС России. Ее автор — Михаил Баскаков.

Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссера Александра Мельника. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

8 сентября 2022 года в Новосибирской области открыли мемориал в честь предыдущего главы МЧС. Аллею заложили еще в прошлом году, теперь ее замостили плиткой и установили на ней флагштоки. Аллея создана силами сотрудников МЧС, представителей администрации Мошковского района и учеников кадетских классов.