Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства оценил развитие партнерства между странами в поздравлении, которое направил генерал-полковнику Ли Шанфу в связи с назначением на пост министра обороны КНР.
Отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире, — отметил Шойгу в своем поздравлении.
Глава Минобороны РФ выразил уверенность, что деятельность Ли Шанфу во главе МО КНР будет способствовать развитию «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» в области «военного и военно-технического сотрудничества».
Шойгу пожелал китайскому коллеге здоровья, благополучия и успехов. Также Шойгу поблагодарил Вэй Фэнхэ, покидающего пост министра обороны КНР, за вклад в укрепление военного сотрудничества.
Тем временем в Кремле отказались комментировать публикации о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обычно о визитах высокопоставленных гостей стороны объявляют синхронно. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что китайский лидер может посетить Москву уже на следующей неделе.