Шойгу оценил уровень отношений России и Китая Шойгу заявил о выходе отношений России и Китая на беспрецедентно высокий уровень

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства оценил развитие партнерства между странами в поздравлении, которое направил генерал-полковнику Ли Шанфу в связи с назначением на пост министра обороны КНР.

Отношения между Россией и Китаем вышли сегодня на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире, — отметил Шойгу в своем поздравлении.

Глава Минобороны РФ выразил уверенность, что деятельность Ли Шанфу во главе МО КНР будет способствовать развитию «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» в области «военного и военно-технического сотрудничества».

Шойгу пожелал китайскому коллеге здоровья, благополучия и успехов. Также Шойгу поблагодарил Вэй Фэнхэ, покидающего пост министра обороны КНР, за вклад в укрепление военного сотрудничества.

Тем временем в Кремле отказались комментировать публикации о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обычно о визитах высокопоставленных гостей стороны объявляют синхронно. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что китайский лидер может посетить Москву уже на следующей неделе.