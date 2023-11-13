Шойгу оценил работу войск РХБЗ в ходе спецоперации на Украине Шойгу: личный состав войск РХБЗ успешно решает задачи в ходе СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты, приказ с поздравлением опубликовала пресс-служба оборонного ведомства. Министр отметил, что военнослужащие успешно решают задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

13 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты <...>. Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты <...> успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции, — говорится в приказе.

Шойгу отметил, что военнослужащие войск РХБЗ демонстрируют высокий профессионализм, решительность, мужество и самоотверженно выполняют свой долг. Министр выразил уверенность, что войска и в дальнейшем останутся надежной опорой России и приумножат ее «славные ратные традиции».

День войск радиационной, химической и биологической защиты РФ был учрежден указом президента от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации». Ежегодно отмечается 13 ноября.

Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ Центрального военного округа успешно поразил скопление пехоты ВСУ на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции. По словам специалистов РХБЗ, «Тосочка» совершеннее, чем стоящие сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».