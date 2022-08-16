Шойгу оценил необходимость применения ядерного и химического оружия Шойгу: у России нет необходимости использовать ядерное оружие на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Россия не видит необходимости применять тактическое ядерное оружие на Украине для достижения поставленных целей, информация об этом, распространенная рядом СМИ, является ложью, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022». Он добавил, что также речи нет и о применении химического оружия, которое, передает РИА Новости.

В СМИ распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия, либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью, — сказал Шойгу.

Он пояснил, что ядерное вооружение необходимо для сдерживания и его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами. Об этом говорится в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления, подчеркнул Шойгу.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что России необходимо держать наготове ядерное оружие и надеяться только на себя. Сенатор подчеркнул, что в случае отказа от ядерного вооружения «мы станем голыми перед теми, кто вынашивает столетиями мечту об уничтожении России».