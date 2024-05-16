Шойгу оценил ход СВО впервые после ухода из Минобороны Шойгу: ВС России наступают на всех направлениях СВО

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Сергей Шойгу

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Вооруженные силы России наступают на всех направлениях специальной военной операции. По его словам, созданы необходимые для дальнейшего наступления резервы техники и личного состава. Он также добавил, что считает специальную военную операцию своей главной задачей на новом посту.

Сложно выделить какую-то [задачу на новом посту], но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция — производство боеприпасов, вооружение и военная техника. Считаю, что для нас для всех это основная задача, — заявил Шойгу.

12 мая Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Его место занял Шойгу, который до этого возглавлял Минобороны России. Новым министром обороны страны глава государства предложил назначить Андрея Белоусова, который до этого работал первым вице-премьером.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Шойгу на новом посту будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. При этом, по его словам, руководителем службы новый секретарь Совбеза не станет.