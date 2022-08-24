Шойгу объяснил причины замедления темпов спецоперации Шойгу: замедление темпов СВО происходит для минимизации жертв среди гражданских

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Замедление темпов наступления в ходе спецоперации связано со стремлением минимизировать число жертв среди гражданского населения, заявил глава МО РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в Ташкенте. Он добавил, что СВО развивается по плану. Шойгу также отметил, что поставки вооружения Украине со стороны США и их союзников множат число жертв и затягивают военный конфликт на территории этой страны.

По словам министра, Киев, опасаясь разоблачений, расправляется с солдатами, которые сдаются в плен. Шойгу также анонсировал антитеррористические учения ШОС «Мирная миссия» в следующем году, которые пройдут в России.

В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ <...> При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно, — сказал Шойгу.

Ранее он заявил, что Россия начала военную операцию на Украине из-за неприемлемых угроз для безопасности страны. По его словам, Киев взял курс на вступление в НАТО, чем и вынудил Москву действовать. На протяжении восьми лет «киевский режим совершал вопиющие преступления» против жителей Донецкой и Луганской народных республик. В результате этих действий погибли «тысячи ни в чем не повинных людей», в том числе детей, отметил Шойгу.

Накануне он прибыл с рабочим визитом в Узбекистан для участия в совещании военных делегаций стран ШОС. В заседании примут участие страны — члены организации и Белоруссия в качестве наблюдателя.