Шойгу объяснил, зачем США обмениваются информацией с Южной Кореей и Японией Шойгу: США обмениваются информацией с Южной Кореей и Японией для сдерживания РФ

Фото: U.S. Army

США обмениваются информацией о ракетных пусках с Южной Кореей и Японией для сдерживания России и Китая, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон использует полученные сведения в своих интересах в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Вашингтон организует с Республикой Корея и Японией обмен информацией о ракетных пусках. Впоследствии эти данные будут использоваться в интересах американских подразделений, дислоцированных в АТР, для сдерживания Китайской Народной Республики и Российской Федерации, — сказал министр.

Ранее Шойгу заявил, что такие страны НАТО, как Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Италия, подстегивают гонку вооружений своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). По его словам, страны Альянса прикрывают наращивание силы в регионе показным стремлением к диалогу.

Глава Минобороны РФ добавил, что реальных угроз для безопасности указанных стран нет. Для обоснования присутствия в Азии сил и инфраструктуры НАТО они активно продвигают концепцию «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», отметил Шойгу.