«Крупнейшая ядерная держава»: Шойгу о невозможности изолировать Россию Министр обороны Шойгу: добиться изоляции России практически невозможно

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Шойгу

Попытки изолировать Россию не удались, этого добиться практически невозможно, заявил в ходе эфира на телеканале «Россия 24» министр обороны Сергей Шойгу. Он объяснил, что Россия является крупнейшей ядерной державой, страной с передовой наукой, развитыми промышленностью и оборонно-промышленным комплексом.

Вот эти постоянные громогласные заявления об изоляции России. Этого вообще добиться достаточно сложно, а говоря о нашей стране, практически невозможно, потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории, — сказал глава военного ведомства.

По его словам, многие надеялись, что военная операция на Украине каким-то образом повлияет на количество компаний и делегаций, посетивших форум «Армия-2022», но друзья России свою позицию не изменили.

Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон, — заверил Шойгу.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал экономически невозможной изоляцию России в силу ее мировой торговли. Так он отреагировал на решение Анкары не вводить санкции против Москвы. Пушков назвал Турцию «единственной страной западного альянса», которая не стала поддерживать политику изоляции России.