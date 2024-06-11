Шойгу объяснил внеплановые ядерные учения России и Белоруссии Шойгу: ядерные учения стали реакцией на разрешение Запада бить по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ОТРК «Искандер»

Учения России и Белоруссии с привлечением нестратегического ядерного оружия — это адекватная реакция на позицию Запада по Украине, в частности на разрешение Киеву бить западным оружием по территории РФ, заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на наращивание военного потенциала НАТО у границ РФ.

Напомню, что наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам, — подчеркнул он.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что Россия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. Будут отработаны вопросы совместного боевого применения соответствующего вооружения военными РФ и Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение маневров, отмечал, что Россия должна поддерживать боевую готовность из-за ежедневных провокаций Запада и Европы. По его словам, такие учения очень важны в условиях враждебных действий Вашингтона и европейских столиц.