Шойгу обсудил с турецким коллегой приостановку участия в зерновой сделке

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим коллегой из Турции Хулуси Акаром. Министры обсуждали приостановку Москвой участия в зерновой сделке, передает РИА Новости. О принятии указанного решения было объявлено два дня назад. Оно было аргументировано тем, что на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы», — рассказали в Министерстве обороны.

Как подчеркнул накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, зерновая сделка приобретает рискованный характер и вряд ли реализуема ввиду невозможности обеспечить безопасность судоходства.

По его словам, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил о готовности компенсировать выпадающие объемы зерна для беднейших стран.