Шойгу обсудил «грязную бомбу» с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ Шойгу провел переговоры о «грязной бомбе» Украины с главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ

Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look Press

26 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и его китайского коллеги Вэй Фэнхэ, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Предметом переговоров стала ситуация на Украине и опасения относительно возможного применения «грязной бомбы».

Шойгу довел до китайского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», — сказано в сообщении.

«Грязная бомба» — одна из разновидностей радиологического оружия, которая представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. После взрыва заряда контейнер с находящимися в нем веществами создает ударную волну, которая образует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Ранее Шойгу обсудил тему Украины и возможного применения ею «грязной бомбы» с индийским коллегой Раджнатхой Сингхом.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США очень серьезно относятся к информации о возможной подготовке провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине. Он при этом добавил, что Вашингтон пока не видит свидетельств такой подготовки. Кирби уточнил, что также отсутствуют свидетельства того, что Москва планирует нанести ядерный удар по Украине.